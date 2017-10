Portal da Transparência revela comissionados com super salários de até R$ 32 mil na Câmara Municipal de Corumbá

CORUMBÁ-MS – (Correspondente)

Se o sonho do brasileiro é salário e estabilidade, a Câmara Municipal foi transformada numa espécie de Meca ou ‘objeto de desejo’. Sem concurso e apenas com um ‘QI’ (Quem Indica), é possível nela tornar o sonho em realidade trabalhando muito pouco para justificar a “mordomia”.

Embora o vereador José Tadeu Vieira (PDT), pareça não se preocupar com os olhares atentos e às fiscalizações do MPE, esconder essas ‘benesses’ se tornaram impossíveis graças ao Portal da Transparência, caminhando em sentido contrário à austeridade aplicada no mesmo município pela prefeitura da cidade.

No ano passado Tadeu criou ‘vinte’ novos cargos comissionados subordinados diretamente à Mesa Diretora. Nesse ‘trenzão da alegria’ elevou-se o número de servidores de 172 para quase ‘duzentos’. Chama a atenção uma servidora que ganhou R$ 32 mil reais mensais, ou R$ 6 mil reais a mais que o salário do prefeito Paulo Duarte, que é de R$ 26 mil mensais.

Sem temor ao MPE, que sempre fiscaliza esses exageros, ou respeito à coisa pública, o atual presidente da Casa singra tranquilamente pelos cofres do Poder Legislativo na certeza da impunidade. Pela cidade dizem que “isso realmente talvez seja possível, afinal Corumbá é uma cidade de ‘fim de linha’ e nada mais óbvio que o ‘trenzão’ faça nela uma parada aparentemente definitiva, ou até que a promotoria de Justiça acorde.

Voltaremos.

