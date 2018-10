Três Projetos de Lei estão previstos para votação na sessão de hoje

Os deputados estaduais devem votar dois Projetos de Lei e um Projeto de Lei Complementar durante a Ordem do Dia da sessão ordinária desta terça-feira (23). Em discussão única, está prevista a deliberação do PL do Poder Executivo que visa ao veto do Projeto de Lei 143/2018, de autoria do deputado Márcio Fernandes (MDB), que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). O projeto do Governo recebeu parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) favorável à manutenção do veto.

Já em primeira discussão encontra-se o PLC 4/2018, também de autoria do Poder Executivo, que objetiva alterar a redação de dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 95/2001, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGR) e o estatuto da carreira de seus membros. A proposta recebeu parecer favorável da CCJR.

Por fim, encontra-se o PL 119/2018, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufu (MDB), que dispõe sobre a proibição da formação profissional dos cursos de graduação da área de saúde na modalidade Ensino a Distância (EAD), na sua totalidade e também recebeu parecer favorável da CCJR, à emenda substitutiva integral.

Créditos Agência ALMS

Comentários