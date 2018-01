TRF mantém posse de Cristiane Brasil suspensa

O presidente Michel Temer se reuniu agora a tarde no Palácio do Planalto com a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) após o TRF da 2º Região negar o recurso apresentado pelo governo federal que tentava derrubar a suspensão da posse da parlamentar. Roberto Jefferson, pai de Cristiane Brasil e presidente nacional do PTB participou também da reunião.

De acordo com a TV Globo, Temer pretende convencer Cristiane a desistir de assumir o comando do Ministério do Trabalho.

A ação que levou a suspensão da posse foi movida depois da revelação de que a deputada foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas com dois ex-motoristas.

A AGU recorreu da decisão de suspensão do TRF da 2º Região. Mas o Desembargador Guilherme Couto de Castro negou o recurso hoje (9).

