Dos três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) dois votaram hoje (24) a favor de manter a condenação e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Lula pela crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso tríplex em Guarujá/SP.

Diante disso forma-se a maioria pela condenação. Votaram assim o relator do processo João Pedro Gebran Neto e o revisor Leandro Paulsen. Ainda falta a conclusão do voto do desembargador Victor dos Santos Laus.

