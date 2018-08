Trio é preso por suspeita de estuprar adolescente

MIRANDA-MS (Correspondente) – Três suspeitos foram presos acusados de estuprar uma adolescente de 16 anos. A detenção ocorreu nesta última sexta-feira (17), em Miranda/MS.

O crime ocorreu no último dia 28 de julho, após o primo e a vítima serem convidado pelos autores a irem uma casa noturna beber. Num determinado momento sentiu a falta da menor e com a ajuda de um amigo arrombaram a porta de quarto e encontraram a menor desmaiada e o trio em volta dela. Socorrida foi encaminhada a unidade hospitalar. A Policia foi acionada e no local do abuso foram encontrados preservativos descartados, o colchão onde o ato foi consumado e manchas de sangue. A família relatou que foi ameaçada pelos acusados se não retirassem a queixa.

A justiça decretou a prisão preventiva dos acusados após o pedido do Delegado Pedro Henrique.

