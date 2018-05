Turistas são presos por pesca predatória

A PMA de Costa Rica prendeu três pescadores por pesca predatória. Fato aconteceu nesta manhã de quarta-feira (2), na rodovia MS-315 no entroncamento da BR-359. Foram encontrados uma caixa de isopor com 9 kg de pescado das espécies pacu, piraputanga e piau, que os infratores tinham capturado no rio Taquari, no município de Coxim, havendo vários espécimes abaixo da medida permitida pela legislação.

O veículo e o pescado foram apreendidos. Os infratores, de 54, 55 e 56 anos, residentes em Uberlândia (MG), receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Costa Rica, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental. A pena prevista é de um a três anos de detenção. E multa de R$ 900,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

