UEMS: Simpósio sobre educação a distância ocorre nos dias 22 e 23

A Diretoria de Educação a Distância (DED) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizará em Dourados, nos dias 22 e 23 de novembro, o I Simpósio em Educação, a fim de celebrar os 10 anos de criação do DED.

O Simpósio abordará o tema “Educação a Distância: Novas práticas e desafios”. A comunidade acadêmica, gestores e instituições envolvidas com a educação a distância estão convidadas pela UEMS/DED a participar do evento.

Os acadêmicos da EaD/UEMS serão isentos da taxa de inscrição de R$ 20,00 para os demais participantes. As inscrições, programação e outras informações podem ser acessadas através do endereço: clique.

O evento visa discutir o processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância, além de oferecer oportunidade para a formação e o desenvolvimento de habilidades em tecnologias aplicadas a Educação a Distância (EaD).

Paralelamente, serão compartilhadas as iniciativas e os resultados obtidos pela DED/UEMS sobre a disseminação de conhecimento em nível de graduação, pós-graduação e aperfeiçoamento em Mato Grosso do Sul.

Com oficinas, rodas de debates e palestras, o Simpósio contará com vários profissionais da área técnica, científica e docentes da UEMS, IFMS e UFGD, além do Professor/Doutor Carlos Buesa Buson, da UNED/Espanha, com as palestras: “A EAD na Universidade Nacional de Educação a Distância” e “Modelagem de conteúdos para educação superior e cooperativa”.

A Educação a Distância da UEMS, com sede em Dourados, atende 07 Polos no Estado: Aparecida do Taboado, Japorã, Paranhos, Água Clara, Bela Vista, Camapuã e Miranda.

Hoje são 890 alunos matriculados/ativos e 439 já formados, entre graduações e pós-graduações. Para 2019 estão confirmados 04 outros cursos (03 graduações e 01 especialização) contando, ambos, com mais de 700 novas vagas.

