Ultrapassagem irregular causa acidente deixando uma criança morta

TRÊS LAGOAS-MS (Correspondente) – Quatro adultos ficam feridos e uma criança morreu após uma ultrapassagem irregular. Fato aconteceu na tarde desta quarta-feira (18), na BR-262, em Três Lagoas/MS.

Todas as vítimas são da mesma família. A imprudência causou uma colisão de frente com um ônibus que vinha em sentido contrário. Um casal e três filhos ficaram presos as ferragens. Um garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e encaminhara a esposa e os dois filhos inconscientes e o marido com fratura nas pernas e escoriações ao hospital.

