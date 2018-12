Unidades de Saúde terão o reforço de 38 médicos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sesau, convocou 38 médicos inscritos no Cadastro Temporário para compor o quadro de servidores e reforçar o atendimento na Rede Municipal de Saúde. O edital de convocação foi publicado na edição desta segunda-feira (03) do Diogrande. De acordo com a publicação, foram convocados 22 médicos ambulatorial com carga horária de 40 horas semanais e 16 médicos ambulatorial para trabalhar 24 horas semanais.

Os médicos ambulatórios deveram se apresentarem hoje e os demais na terça-feira (4). O endereço para apresentação é na Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação, da SESAU, situada a Rua Bahia, n. 280 – Centro, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, em ambos os dias. O não comparecimento implica na desistência da convocação e se desejar participar novamente deverá realizar nova inscrição no Cadastro de Médicos temporários.

Comentários