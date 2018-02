Universidade Portuguesa passa a aceitar o ENEM

Mais uma instituição de ensino superior de Portugal entra na lista de conveniados daquele País, com o Inep órgão vinculado ao MEC.

A Universidade Católica Portuguesa passa agora a aceitar os resultados do Enem para selecionarem brasileiros que estavam interessados em estudar fora do país.

Este acordo interinstitucional fornecerá uma comunicação entre as instituições e o Inep para uma conferência dos resultados dos participantes que pretendem utilizar as notas do Enem para obterem uma vaga.

O novo convênio, o Inep completa 28 acordos firmados com as Instituições portuguesas. As instituições Portuguesas que usaram o Enem terão a liberdade de definir como será a nota de ‘corte’ para o acesso dos estudantes brasileiros nos cursos ofertados.

Clique aqui para conhecer todas as universidades portuguesas conveniadas.

