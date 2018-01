Universidades e institutos federais recebem verba extra de R$ 344,9 milhões para 2018

O Ministério da Educação liberou R$ 344,9 milhões de recursos adicionais para as universidades e institutos federais de todo o País no final do exercício de 2017. Ações de custeio e investimento em obras de ampliação ou reforma, aquisição de equipamentos e contratação de serviços terceirizados, são alguns dos destinos possíveis para a verba extra.

No caso das universidades federais, o repasse foi de R$ 251,2 milhões. Para os institutos federais foram destinados R$ 93,7 milhões. Como são recursos descontingenciados, a instituição tem total autonomia para aplicar os valores nas ações que considere mais importantes.

Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, os recursos permitem que as instituições federais de ensino fechem as contas de 2017 com “mais tranquilidade”, além de possibilitar o planejamento deste ano, adiantar ordens de serviço e planejar obras.

