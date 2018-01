Veículo capota depois de motorista “furar” sinal vermelho e colidir com outro veículo

Acidente no cruzamento das ruas Cassilândia e Jales, próximo ao Clube Estoril entre dois veículos terminou sem vítimas, mas com muita reclamações dos moradores da região pela falta de sinalização no local.

De acordo com o motorista de 57 anos que não quis se identificar informou que transitava em um Gol Cinza pela rua Jales no sentido bairro a caminho de casa, quando um Corsa Sedan conduzido por Fernando Ribeiro Coense, 27 anos colidiu com ele.

A reportagem do Midiamax o condutor relatou que ‘não prestou atenção ao Pare’. Mas apesar do capotamento não ficou ferido e de imediato acionou o seguro do veículo e a Policia de Trânsito.

O condutor do Corsa apresentou escoriações leves e foi encaminhado a UPA do Coronel Antonino.

