Veículo é encontrado abandonado dentro de córrego na Capital

Um veículo Chevrolet Kadett, cor prata foi encontrado dentro do córrego Anhanduí, próximo a ponte da Gameleira, saída para Sidrolândia, nesta manhã de quarta-feira (8), em Campo Grande/MS.

Na pista havia marcas de derrapagem. Os bombeiros foram acionados e com o auxílio de mergulhadores constatou-se que não havia ninguém no veículo. O motorista consegui sair por uma das janelas que estava quebrada antes do carro afundar, de acordo com o Sargento Franklin Fonseca, dos bombeiros. A dona do veículo foi identificada através da placa e dize ter consciente do acidente.

O carro foi removido da água.

Comentários