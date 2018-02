Vereador de MS diz ser vítima de perseguição política

Os vereadores do Partido Progressista Valdir Gomes, Dharleng Campos e Cazuza denunciaram uma suposta perseguição que estariam sofrendo do presidente da legenda o ex-prefeito da Capital.

Uma mensagem enviado por Alcides Bernal pelo WhatsApp foi mostrada pelo progressista, que criticava a postura deles em votação na casa. De acordo com os parlamentares eles estariam desagradando o presidente do partido por votarem a favor do prefeito Marquinhos Trad (PSD) em alguns projetos.

No texto o ex-prefeito diz ‘Quanto aos vereadores, nota-se que decidiram fazer parte da base de apoio ao prefeito. Opção dos três, sem consulta ao partido’. Bernal ainda afirmou que os aliados de Marquinhos não estão cumprindo o compromisso feito com ele em época de eleições e por esta razão não deveriam ser apoiados pelos progressistas na ‘casa’ de leis.

O Vereador Valdir Gomes aproveitou para lembrar que o trio progressista tentou se reunir com Bernal na sede do partido, mas não foi atendido. E acrescentou ‘Agora ele está nos cobrando porque estamos votando com o Marquinhos, mas quem fez aliança foi ele. Nós fomos esta semana, marquei a reunião, então fomos buscar conversa com ele. Nossa preocupação é de que estamos vendo algumas manobras, para falar que estamos fazendo coisas contra o partido’.

