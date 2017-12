Vereador Dr. Sami apresenta mais de 600 indicações de melhorias para a Capital em 2017

Há quase um ano, quando assumiu uma das 29 cadeiras da Casa de Leis Municipal, o vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) pactuou com a população campo-grandense o compromisso com o trabalho voltado ao bem-estar de toda a sociedade.

Por meio de um trabalho efetivo, o vereador e sua equipe visitaram bairros e conheceram de perto a realidade e principais urgências de cada região. Esse trabalho contínuo resultou em mais de 600 indicações encaminhadas ao GAPRE (Gabinete do Prefeito) ao longo de 2017.

“Trabalhos com afinco para que o cidadão recebesse o suporte necessário e a melhoria que ele quer ver na região onde mora. Nos preocupamos em conhecer as particularidades de cada bairro, conversar com os moradores e assim, destinar as indicações adequadas à cada situação”, pontuou o vereador.

Sinalização no trânsito, atenção à saúde, limpeza de áreas, poda de árvores, operação tapa-buraco e melhoria no policiamento foram alguns dos pontos abordados pelo vereador em suas indicações, sendo que muitas, foram atendidas pela Prefeitura, respeitando a urgência da situação apresentada pelo Dr. Sami.

“Nossa meta para 2018 é aumentar ainda mais este número. Vamos trabalhar de maneira alinhada e efetiva, mantendo a premissa de ouvir sempre a população e buscar soluções eficazes e ágeis para as situações apresentadas”, afirma o vereador.

