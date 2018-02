Vereador Junior Longo cobra operação tapa-buracos no Jardim Novos Estados

Atendendo o apelo dos moradores do Jardim Novos Estados o vereador Junior Longo (PSDB) apresentou mais de 30 indicações solicitando a Prefeitura de Campo Grande a realização, com urgência, de operação tapa-buracos em diversas vias dessa localidade.

Entre as vias que precisam de atenção do poder público municipal estão: Jacinto Máximo Gomes, Jamil Basmage,Serra do Divisor, Serra da Alegria e Serra das Araras, entre outras.

“A situação dessas ruas é precária. Apesar das tentativas dos motoristas em desviar os veículos dos buracos, acabam caindo em um ou outro. Peço ao prefeito Marcos Trad que mande uma das equipes de tapa-buracos para a região e resolva essa situação tão onerosa para nossa gente”, cobrou o vereador tucano.

Junior Longo também solicitou a troca de luminárias na Rua Tropeiro, no Carandá Bosque, instalação de braços e lâmpadas na Rua Levi Pereira, no Jardim Centro Oeste e a manutenção das luminárias públicas da Rua Tropeiro, também no Carandá Bosque

Foi solicitado ainda à limpeza publica da Rua Elmira Ferreira de Lima, no bairro Ary Abussafi de Lima e também limpeza de terrenos baldios na Rua Sunko Yonamine, no bairro Morada do Sossego.

Por fim, Junior Longo solicitou a instalação de semáforo no cruzamento da Rua Goiás com a Rua da Paz, no bairro Jardim dos Estados.

“Sabemos que a Prefeitura de Campo Grande tem trabalhado para atender a demanda dos serviços públicos de nossa capital. No entanto, há localidades que não podem mais esperar o cronograma de trabalho do poder público municipal. Precisamos de celeridade no atendimento dessas demandas. Conto com a sensibilidade do prefeito para que essas solicitações sejam atendidas o quanto antes”, finalizou o vereador Junior Longo.

CRÉDITO: Andressa Lopes Assessoria de Imprensa do Vereador Junior Longo

