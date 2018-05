Vereador leva tapa buracos para o Jardim São Loureço

Os buracos nas vias de Campo Grande geram grande transtorno à população, principalmente diante do empecilho causado no fluxo de veículos e o risco de acidentes e danos aos carros.

O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) tem atuado com grande atenção a este problema e na última semana, mais uma solicitação do vereador ao Gabinete do Prefeito foi atendida e buracos que há tempos geravam transtorno a moradores e motoristas que trafegam pelo Jardim São Loureço foram tampados.

A ação ocorreu no cruzamento entre as ruas Tibiriçá e 7 de setembro. “Vamos continuar nosso trabalho com olhar voltado a todos os setores que visam a segurança da população. Esse problema dos buracos nas ruas é grave e continuaremos solicitando solução urgente para a regiões mais afetadas”, avaliou Dr. Sami.

