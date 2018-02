Vereador mobiliza lideranças para ação contra Aedes aegypti na região Cidade Morena

O coordenador de Resíduos e o técnico de Serviços de Resíduos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Marcus Vinicius Carvalhal e Diorander Cesar Ifran, estiveram reunidos nesta segunda-feira (5/2), no gabinete comunitário das Moreninhas, com o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD).

O motivo da visita foi solicitar apoio para realizar na região da Cidade Morena, de 5 a 9 de março, o Projeto “Cidade Limpa”, com objetivo de reduzir o índice de 11.7 de infestação do Aedes aegypti nas residências. “É considerado normal, sem risco de surto de dengue, o índice de até 1%. A região da Cidade Morena está com 10.7 acima, com perigo de ter uma epidemia”, alertou Marcus Vinicius.

De pronto, Chiquinho Telles manifestou seu apoio à iniciativa, com mobilização das lideranças da região, que vai abranger também os bairros Santa Felicidade, Nova Capital e Jardim Gramado. Ficou agendada para quarta-feira (7/2), às 19h, reunião no gabinete comunitário do vereador, quando será definido todo o planejamento da ação. “Temos certeza que, com a união de forças de todas as lideranças da região e a colaboração dos moradores, esta será mais uma campanha bem-sucedida contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika”, disse o Parlamentar.

Segundo Marcus Vinicius, os moradores deverão retirar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e levar para os três ecopontos que serão disponibilizados, sendo um na Associação de Moradores do Cidade Morena, outro na obra da Igreja Evangélica do Pastor Marcelo (no Nova Capital), e a localização do terceiro ainda será definida. “Estaremos recebendo tudo o que possa acumular água, e também resíduos volumosos como sofá, fogão, geladeira, guarda-roupa, material que será destinado para reciclagem”, explicou, ao avisar que somente não vão ser aceitos entulhos e galhos de podas de árvores.

A ação também tem finalidade educativa, pois busca conscientizar o morador que ele é responsável pelo lixo que produz.

O técnico Diorander Cesar agradeceu ao Chiquinho Telles por sempre se colocar à disposição, “pois ele é muito receptivo, dando-nos toda a assessoria para que as ações que realizamos sejam um sucesso. Se o tempo ajudar, a nossa meta é retirar 20 toneladas de resíduos da região da Cidade Morena”.

