Vereador Odilon atende solicitação de moradores do Jardim Noroeste

O vereador Odilon de Oliveira, esteve na Emha na última quinta-feira (7) reunido com o superintendente da pasta, Enéas José de Carvalho, atendendo à solicitação dos moradores do Linhão no bairro Noroeste, representado pelo Juliano de Souza, presidente da Associação dos Moradores. O parlamentar esteve também no Procon Municipal entregando um ofício para o subsecretário, Valdir Custodio da Silva, solicitando atendimento para a população. Odilon acredita que estar próximo da comunidade é muito importante. “Somos o elo entre a comunidade e o poder público, por isso precisamos ouvir as demandas, que não são poucas e procurar um diálogo com os órgãos competentes para que o problema seja resolvido”, destacou o vereador.

