Vereador Odilon de Oliveira aciona Águas Guariroba e problema de transbordamento de esgoto é resolvido

Durante a entrevista para a rádio Capital FM, na última sexta-feira (15), taxistas que trabalham no ponto da avenida Mato Grosso com a rua Padre João Crippa solicitaram, por telefone, a ajuda do parlamentar para que o problema do transbordamento de esgoto, próximo ao ponto, fosse resolvido. De acordo com os trabalhadores o odor estava insuportável, dificultando até mesmo manter-se no local.

Assim que finalizou a entrevista, o vereador Odilon de Oliveira entrou em contato com a empresa Águas Guariroba para que o problema fosse solucionado, o mais rápido possível. A equipe da Águas se deslocou para o local e realizaram o serviço ainda na sexta-feira. Os taxista agradeceram o apoio do vereador Odilon e comemoraram a agilidade na execução.

Créditos: Assessoria de Imprensa do Vereador

