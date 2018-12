Vereador Odilon de Oliveira participa da posse dos novos conselheiros do Cref 11/MS e presta homenagem

Novos conselheiros do Cref 11/MS (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região) foram empossados no último sábado (01), na sede da OAB – MS (Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul). Na ocasião, o vereador Odilon de Oliveira entregou moções de congratulações aos 14 conselheiros, por suas conquistas e novos desafios.

Enquanto legislativo, o parlamentar ressaltou a importância desses profissionais. “Vocês são agentes na precaução e prevenção de doenças. Levam conhecimento e mudança, na incansável busca da qualidade de vida. Precisamos que se façam presentes na Câmara para que possamos juntos trabalhar e meu gabinete sempre estará aberto para a categoria”, ressaltou Odilon.

Para o conselheiro, Jacyr Lima de Oliveira Júnior, que já foi vice-presidente e atualmente é tesoureiro é importante essa parceria e apoio da Câmara, na pessoa do vereador Odilon de Oliveira. “Essa conversa é fundamental, pois somos os guardiões da atividade física e com a posse desses novos conselheiros temos representantes da área da saúde, educação física escolar, do ensino superior e do desporto. Com isso poderemos atingir os ecléticos pontos da nossa profissão”, salientou o novo conselheiro.

Créditos Elaine Rodrigues /Assessoria de Imprensa do Vereador

