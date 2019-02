Vereador Odilon de Oliveira se reúne com diretor da Agetec para viabilizar aplicabilidade da lei que fiscaliza atos públicos

O vereador Odilon de Oliveira esteve reunido nesta quinta-feira (21) com o diretor-presidente da na Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação) Paulo Fernando Garcia, para discutir sobre a aplicabilidade da Lei, de sua autoria, que dispõe sobre a Transmissão Ao Vivo do Áudio e Vídeo das Licitações Públicas realizadas em Campo Grande, por meio da internet, no Portal da Transparência.

De acordo com o diretor Paulo Fernando, a prefeitura está estudando a viabilidade em adquirir o material, para assim pode colocar a lei em prática. Conforme o vereador Odilon, o objetivo dessa lei é facilitar o exercício de fiscalização dos atos do poder público e de seus agentes. “Agradeço ao apoio da Prefeitura Municipal pelo empenho, pois assim todos terão uma nova ferramenta de fiscalização à disposição, de nós vereadores, dos demais órgãos de controle externo e principalmente do cidadão”, explicou.

Créditos: Elaine Rodrigues /Assessoria de Imprensa do Vereador

