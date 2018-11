Vereador Odilon homenageia engenheiros com a medalha legislativa “Euclydes de Oliveira”

Nesta segunda-feira (26), às 19h, o vereador Odilon de Oliveira participa da Sessão Solene em comemoração ao Dia dos Profissionais do Sistema Crea/MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul). Na ocasião, o parlamentar vai homenagear Renê Guimarães Ruggeri e Henrique de Matos Moraes e entregar a Medalha Legislativa Euclydes de Oliveira.

Renê é engenheiro Civil, pós-graduado em Gestão de Empresas, Gestão de Projetos, Gestão de Pessoas e pós-graduando em Desenvolvimento do Potencial Humano e Psicologia Positiva. Foi diretor-fundador da Associação de Gerenciamento de Projetos de Mato Grosso do Sul de 2015 a 2017 e é presidente fundador da regional MS da CBIM – Câmara Brasileira de BIM. Também é professor nos cursos MBAs em Gestão de Projetos da UCDB e da Unigran.

Henrique é engenheiro sanitarista e ambiental, formado pela UCDB. Participou dos cursos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, Planos Diretores de Recursos Hídricos, Tratamento Anaeróbio de Esgoto Doméstico, pela ABES – Associação Brasileira de Bosco). No ano de 2017 foi nomeado gerente de fiscalização de transportes públicos da AGETRAN (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). Atualmente, além de continuar a gerenciar a Fiscalização de Mobilidade Urbana na AGETRAN, desenvolve projeto piloto de gestão privada voltada a iniciativa pública, com foco no amplo uso de tecnologias para a máxima produtividade, no menor tempo possível.

