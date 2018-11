Vereador organiza reunião pública com moradores e comerciantes para solucionar problemas da Orla Morena

Os recentes eventos que têm acontecido na orla Morena continuam tirando o sono dos moradores da região. O local, que era antes palco para apresentações culturais e atividades físicas, agora ganhou notoriedade devido a problemas de segurança e desordem, conseqüência de eventos realizados por jovens e adolescentes nos finais de semana.

Na tentativa de solucionar a questão, os moradores da região procuraram o vereador Otávio Trad para pedir ajuda. “Moradores da Orla já me enviaram mensagens pelo Facebook, e muitos me ligaram, alguns, inclusive, amedrontados com a situação em que se encontra o local por conta dos encontros de jovens e adolescentes que estão realizando eventos relacionados ao carnaval. Já conversei com secretário de segurança pública e vou agendar uma reunião pública com os moradores e comerciantes da região e também com a Polícia Militar, a Polícia Municipal e com demais secretarias que possam contribuir para solucionar esse problema. ”

Para o vereador, é preciso encontrar uma solução para restaurar a tranqüilidade de quem vive e trabalha aos arredores da Orla Morena. O parlamentar reconhece a necessidade da promoção de eventos destinados ao público jovem e adolescente, mas ressalta que em nenhuma hipótese tais eventos podem prejudicar terceiros, como tem ocorrido. “Os moradores estão amedrontados, a situação é grave, temos que colocar o dedo na ferida. Sabemos da importância do lazer e de atividades culturais para os jovens e adolescentes, mas isso não pode ultrapassar os limites dos direitos do outro”, finaliza.

Comentários