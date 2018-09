Vereador Otávio Trad é homenageado com outorga da Medalha do Mérito Advocatício Doutor Nelson Trad

O vereador Otávio Trad foi homenageado pela Câmara Municipal de Campo Grande com a outorga da Medalha Legislativa do Mérito Advocatício “Doutor Nelson Trad”. A Sessão Solene ocorreu na noite desta quarta-feira (26) e foi presidida pelo vereador, proponente da mesma.

Otávio Augusto Trad Martins, 32 anos, se formou em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, em 2007. Como acadêmico do curso de Direito, Otávio trabalhou no escritório de advocacia Ernesto Borges e no escritório Nelson Trad, onde atua como advogado desde 2013. Otávio Trad se especializou em Direito Administrativo. Como vereador integra a Comissão de Justiça e Redação Final desde o início de seu mandato, presidindo a CCJ em duas oportunidades, em 2014 e atualmente no biênio 2017/2018.

Em sua fala, o vereador Otávio Trad, neto de Nelson Trad, falou sobre a homenagem e a importância do avô para a advocacia brasileira. “Um grande jurista, político, que influenciou muitos daqueles que estão aqui hoje, que exercem a nobreza da advocacia, garantindo a Justiça na sociedade.”

O vereador também destacou a importância da responsabilidade na condução do trabalho advocatício para evitar injustiças. “Num momento de crise em que nos encontramos, não podemos nos ater ao populismo judicial. Devemos ser céleres, mas não simples. Objetivos, mas não superficiais. Lógicos, claros e convincentes, mas nunca perder o romantismo”, finalizou.

Medalha Legislativa do Mérito Advocatício Doutor Nelson Trad

A honraria foi instituída no Município por meio das Resoluções 1.113/10, 1.168/13 e 1.198/14, e leva o nome de um dos maiores juristas e políticos de Mato Grosso do Sul. Nelson Trad nasceu em Aquidauana, em 1930. Se formou em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro , em 1957, e no seguinte retornou a Mato Grosso do Sul como advogado criminalista. Em 1971, Nelson Trad inicia sua carreira na área acadêmica como professor de Direito e Processo Penal da Universidade Católica Dom Bosco.

Em 1962, Nelson Trad se filia ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e inicia sua trajetória política sendo eleito vice-prefeito de Campo Grande. Em 1979, Nelson Trad assumiu cargo de Procurador-Geral do estado do Mato Grosso do Sul onde permaneceu até ano seguinte quando assumiu a Secretaria de Justiça Estadual no a convite do governador Pedro Pedrossian. Permaneceu à frente da pasta até 1982.

Nelson Trad foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal por sete mandatos. Durante a carreira política na Câmara dos Deputados, Trad foi ainda líder do PMDB, 2º Secretário da Câmara, membro da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e do Conselho de Ética.

