Vereador Otávio Trad é novo presidente do PTB Campo Grande

No dia 20 de julho deste ano, o vereador Otávio Trad assumiu a presidência do diretório do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) Campo Grande. A solenidade ocorreu na sede estadual do partido, localizada na Capital.

Otávio Trad é vereador e está em seu segundo mandato. Reeleito em 2016, o parlamentar é hoje, o líder da bancada do PTB na Câmara Municipal de Campo Grande. Otávio ingressou no PTB, em 2016, a convite do presidente estadual da sigla, ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho.

Para o vereador, estar à frente da executiva municipal do partido é um novo desafio. “Aceitei o convite por vários motivos. Temos muitos desafios pela frente. Um de nossos objetivos é construir o partido pensando em 2020 e para isso precisamos reestruturar o PTB na Capital, atrair novas lideranças, com perfil moderno, que sejam atuantes em defesa da população campo-grandense.”

