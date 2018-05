Vereador propõe projeto para discutir parcelamento do ITBI

Na manhã desta sexta-feira (4), o vereador Otávio Trad (PTB) se reuniu com secretários municipais para discutir o Projeto de Lei, que prevê o parcelamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Inter Vivos (ITBI).

O objetivo do projeto é permitir ao contribuinte parcelar o ITBI em ocasião de compra e/ou venda de imóvel. A princípio, o parcelamento poderá ser solicitado em até 30 dias após emissão de guia de recolhimento. Hoje, a alíquota do ITBI é de 2% sobre valor do imóvel.

O vereador Otávio Trad, autor do projeto em parceria com vereador André Salineiro, solicitou há duas semanas retirada da matéria de pauta de votação da Câmara Municipal de Campo Grande para que o texto pudesse ser discutido com o Poder Executivo.

Com o intuito de garantir a aplicação da lei, caso seja aprovada pelo Legislativo Municipal, os vereadores Otávio Trad e André Salineiro se reuniram com Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, e com Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, José Marcos da Fonseca na manhã desta sexta-feira (4) para defender a importância do projeto.

“Durante reunião discutimos a questão fundamental do projeto que é a possibilidade dada ao contribuinte de parcelar o imposto. Sabemos que no ato de compra e/ou venda de um imóvel, o fato de ter de pagar o ITBI à vista prejudica muitos contribuintes, por isso defendemos a importância de se manter o parcelamento, que é a essência do projeto. Nesse sentido, a reunião foi positiva, e fazendo pequenos ajustes devemos colocar projeto em votação em breve”, explica Otávio Trad.

