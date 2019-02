Vereador solicita limpeza de área pública no Jardim Tijuca

Durante sessão ordinária desta quinta-feira (14), o vereador Otávio Trad (PTB) leu em Plenário algumas das indicações encaminhadas pelo parlamentar ao Executivo Municipal nas quais solicita serviços de manutenção e melhorias para os bairros de diferentes regiões de Campo Grande.

Otávio solicitou limpeza de área pública localizada na Rua Madre Maria Augusta entre as ruas Napoleão Marques Siqueira e Sotero Cardoso no bairro Jardim Tijuca. De acordo com os moradores da região que estiveram nesta quarta-feira (13) no gabinete do vereador, o local é uma área verde que está completamente tomada pelo mato alto e por entulhos.

O vereador também encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep), pedido para execução dos serviços de tapa-buraco na Rua Dona Ambrosina, troca de lâmpadas queimadas na Rua Evaristo da Veiga no Jardim Noroeste e instalação de sinalização de PARE nos cruzamentos de ruas do bairro Loteamento Praia da Urca.

