Vereador solicita pintura de faixa de pedestre em rua do Maria Aparecida Pedrossian e poda de árvore no Aero Rancho

O vereador Otávio Trad (PTB) leu em Plenário, em sessão ordinária desta terça-feira (9), algumas das indicações encaminhadas por ele ao Executivo Municipal.

Endereçada à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP), Otávio solicitou que seja feita troca de lâmpadas na Rua João Francisco Damasceno no Residencial Oiti.

Para a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN), o parlamentar encaminhou indicação em que solicita pintura de faixa de pedestre na Rua Manoel de Oliveira Gomes em frente ao número 194 no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, o pedido atende a uma solicitação dos moradores do bairro representados pela Associação dos Moradores do Conjunto Maria Aparecida Pedrossian.

Outras indicações lidas pelo parlamentar se referem a pedidos dos moradores do Aero Rancho e são encaminhadas à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) para que seja realizada poda de árvore na Rua Arquiteto Álvaro Mancini e na Rua Jackie Gleason, ambas no bairro Aero Rancho.

