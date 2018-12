Vereador solicita quebra-molas para ruas do bairro Ary Abussafi de Lima

Após visitar os bairros de Campo Grande como Coopharádio, Coophatrabalho, Ary Abussafi de Lima, entre outros, o vereador Otávio Trad (PTB) encaminhou ao Executivo Municipal uma série de indicações nas quais solicita serviços como limpeza de áreas públicas, cascalhamento e patrolamento de vias públicas e limpeza de bueiros.

Entre os pedidos de limpeza, Otávio Trad solicitou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP), que seja feita limpeza da praça localizada na Rua do Piano esquina com a Rua do Marcelo no Bairro Alto da Boa Vista, limpeza de bueiro na Rua Assunção no Bairro Coophatrabalho e na Avenida Garimpo e no bairro Coopharádio.

Já para atender os moradores do bairro Ary Abussafi de Lima, Otávio Trad solicitou à Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) para que seja instalado quebra-molas na Rua Elmira Ferreira de Lima em que fluxo de veículos é intenso e não há redutores de velocidade o que tem provocado muitos acidentes na região.

