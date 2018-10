Vereador solicita tapa-buraco em ruas dos bairros Mata do Jacinto e Aero Rancho

Na sessão ordinária desta quinta-feira (4), o vereador Otávio Trad (PTB) leu em Plenário algumas das indicações enviadas ao Executivo Municipal referente ao serviço de tapa-buraco.

Otávio encaminhou à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) indicações para que seja realizada operação tapa-buraco em ruas dos bairros Mata do Jacinto, Jardim Manaíra, Jardim Nhanhá e Aero Rancho. No Aero Rancho, uma das vias indicadas pelo vereador que necessita de tapa-buraco é a Avenida Raquel de Queiroz, onde há grande fluxo de veículos.

As indicações foram colhidas pela equipe do vereador que percorre diariamente os bairros de Campo Grande para fazer levantamento das necessidades da população. O parlamentar também solicitou à SISEP que seja executado tapa-buraco em ruas do bairro Centro-Oeste e Jardim Centenário.

Comentários