Vereador veterinário Francisco cobra ações de Segurança no centro da capital

O vereador Veterinário Francisco (PSB) cobrou um trabalho mais intensivo da SAS (Secretaria municipal de Assistência Social) e da Polícia Municipal com relação aos pedintes e usuários de drogas na região central da Capital. “É complicado parar no semáforo do cruzamento da Afonso Pena com a Ernesto Geisel. Lá tem muitos usuários de drogas. A noite lá piora, pois não da nem parar com o vidro aberto sem ser abordado”, argumenta o parlamentar.

Segundo o vereador, além do cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Ernesto Geisel, a Rua Barão e Dom Aquino também são locais onde pedintes e usuários de drogas abordam as pessoas que passam pelo local. “Eu recebo várias reclamações tanto pessoalmente quanto no meu gabinete de pessoas que são abordadas por usuários de drogas nesses locais e acabam com medo de transitar”, explica.

Em contato com a SAS o órgão explicou que faz ações constantes na região. Atualmente, Campo Grande/MS possui quatro wquipes de SEAS/Centro POP, e três) SEAS/Creas, atuando e referenciando as regiões do Munícipio.

O Centro POP e SEAS, desenvolveram 4 Grandes Campanhas; 5 Ações no Centro de Campo Grande e nos Bairros referenciados ao CREAS, sendo que uma delas percorreu semanalmente as regiões com maior incidências de denuncias. Atividades, Parcerias com outras Políticas Públicas e Parceiros de instituições privadas, etc. Em outubro o SEAS abordou 238 pessoas em situação de rua, e o Centro POP atendeu em sua unidade 300 pessoas. É importante saber que os telefones para denúncias são o (67)98448-3758 e (67) 98455-6879.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Municipal, mas até o fechamento da matéria não houve resposta.

Já a Polícia Militar informou que faz ações constantes de abordagem preventiva na região com o intuito de coibir o trafico de drogas. A PM informou ainda que reforçará as ações na região central.

O pedido foi feito na sessão de quinta-feira(29) durante sessão ordinária.

Créditos Eduardo Penedo Assessoria de Imprensa do Vereador

