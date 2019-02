Vereador viabiliza parceria com Águas Guariroba para garantir tratamento gratuito de hemodiálise

Na manhã desta quarta-feira (6), o vereador Otávio Trad (PTB) se reuniu com a diretora-presidente da Águas Guariroba, Lucilaine Medeiros, e com grupo de médicos e representantes das clínicas de hemodiálise de Campo Grande para discutir detalhes quanto às melhorias do tratamento gratuito de hemodiálise no Município. A concessionária dos serviços de água e de esgoto da Capital realiza um monitoramento de qualidade da água específico para unidades especializadas no tratamento renal.

“Essa parceria foi idealizada ainda em 2018, quando a Cida Arroyo, da Abrec, me procurou e relatou os problemas que os pacientes renais crônicos têm enfrentado para dar continuidade ao tratamento e as dificuldades das clínicas de hemodiálise da Capital em manter esse tratamento gratuitamente. Sabendo que a maioria desses pacientes não conseguem custear tratamento e dependem desse atendimento gratuito procurei a Águas para sensibilizá-los quanto a essa questão. Hoje, finalmente conseguimos firmar esta parceria com Águas Guariroba para garantir que as clínicas continuem oferecendo tratamento pelo SUS e mantenham a qualidade. Agradeço a Águas por nos ouvir e entender a importância de assegurar a continuidade desse tratamento, que salva vidas”, explica o vereador.

Cida Arroyo agradeceu o apoio do vereador. “A crise da hemodiálise no Brasil se estende há cinco anos, por isso, agradeço o vereador Otávio Trad pelo seu empenho, sua dedicação e determinação em auxiliar os pacientes de hemodiálise”, diz Cida Arroyo.

A Águas Guariroba verifica mensalmente as amostras de água dos cavaletes das unidades especializadas no tratamento renal. Também é emitido para as clínicas um laudo laboratorial com os dados e resultados obtidos pelas análises. Nos testes, são analisados: pH, temperatura, cloro residual livre. No laboratório, são realizadas análises mais complexas como cor aparente, turbidez, coliformes totais ee. coli, gosto e odor também. Nove clínicas em Campo Grande têm as suas amostras analisadas pelo Laboratório de Análises de Qualidade da Água da empresa.

Tratamento de Hemodiálise x Consumo de Água

Em Campo Grande, os pacientes renais crônicos que não conseguem atendimento diretamente na rede pública de saúde são atendidos pelas clínicas de hemodiálise gratuitamente através de convênio com Sistema Único de Saúde.

Á água é o principal recurso utilizado no tratamento de hemodiálise. De acordo com o médico nefrologista Euripedes Barsanulfo Pereira, para que um paciente realize uma sessão de hemodiálise são necessários 120 litros de água. “A maioria dos pacientes fazem em média três sessões de hemodiálise por semana, por isso, esta parceria vai permitir a manutenção do tratamento. Sem isso, a continuidade do atendimento ficaria praticamente inviável.”

