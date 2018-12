Vereador visita bairros Gregório Correia e Ary Abussafi e pede urgência para implantação de sinalização de trânsito

Na manhã desta sexta-feira (30), o vereador Otávio Trad (PTB) visitou os moradores dos bairros Gregório Correia e Ary Abussafi Lima onde foi recebido pelo presidente da associação do bairro, Willian e pela vice-presidente Rosa Maria Duarte.

Durante visita pelo bairro, Willian e Rosa mostraram ao vereador os principais problemas da região. A falta de sinalização de trânsito e quebra-molas tem facilitado a ocorrência de muitos acidentes, conta Rosa, em especial na Rua Elvira Ferreira de Lima, uma das principais vias de acesso dos bairros.

Outra reclamação dos moradores é em relação à linha de ônibus. De acordo com o presidente do bairro, Willian, as linhas de ônibus que permitem acesso às escolas municipais e estaduais mais próximas não passam pelo bairro e as crianças são obrigadas a ir caminhado para escola e ficam expostas ao intenso tráfego de veículos da região.

Diante da situação exposta ao vereador, Otávio Trad acionou as secretarias municipais responsáveis como Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SISEP) e a Agência Municipal de Transporte Público (AGETRAN) e cobrou alternativas para solucionar o problema dos moradores da região.

