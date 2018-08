A vereadora apresentou indicações na Casa de Leis solicitando melhorias com urgência no encascalhamento e patrolamento da Rua Jaime Cerveira, entre as Ruas Pacajus e Rua Zuzu Angel, no Bairro Iguatemi.

Também foi enviado à Agetram uma solicitação para que seja realizado uma pintura de PARE da Rua Arlencaliense Alves, Avenida Manoel Padial e Rua Abraão Elias, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

