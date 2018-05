Vereadora Enfermeira Cida Amaral destina verbas do FMIS para entidades da área da saúde e assistência social

A vereadora Enfermeira Cida Amaral destinou o total de 180 mil reais em emendas no Plano de Aplicações de Recursos do Fundo de Investimentos Social (FMIS), para o ano de 2018. Os recursos foram destinados para a área da saúde e assistência social, e tem como objetivo, melhorar a qualidade de vida da população de Campo Grande.

Entre as entidades atendidas na área da assistência social estão: Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA – bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Projeto 2º casa – Crianças do Brasil – bairro Jardim TV Morena, Associação pais amigos autistas – AMA – bairro Amambaí, Escola Especial Colibri – bairro Santo Amaro, Centro de Promoção Social Palotinas Rospal – bairro Aero Rancho, Associação Apoio são Francisco de Assis – bairro Estrela do Sul, ASAS do Futuro – bairro Parque do Lageado, Associação Família Quilombola – bairro Santa Branca, Asilo São João Bosco – bairro Tiradentes, Casa de Abrão – bairro Anahí, Casa Peniel – Jardim São Lourenço, Associação Movimento Mãe Águia – Jardim Monumento e CEACA – bairro Guanandy. Essas entidades receberam o total de 90 mil reais em emendas.

Já para a área da saúde, foi destinado também o valor de 90 mil reais. Entre as entidades beneficiadas estão: Santa Casa, Cotolengo, Movimento de Apoio Social Campo-grandense, Fazenda Esperança, Maternidade Cândido Mariano, Associação dos Diabéticos, Associação Juliano Varela, Lar Sonhos Positivos – AFRANGEL, Associação dos Moradores Arnaldo Estevão Figueiredo, Associação Tagarela, Hospital Nosso Lar e SIRPHA.

