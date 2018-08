Vereadora Enfermeira Cida Amaral faz indicações para melhoria de bairros de Campo Grande

Durante sessão ordinária desta quinta-feira (09), a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez indicações ao executivo, para que sejam realizados os serviços de reparos na infraestrutura dos bairros de Campo grande.

A parlamentar reiterou um pedido à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), para que seja realizada a operação tapa buraco na Rua dos Mariscos, n° 12, no bairro Coophavila II. Também foi solicitado com urgência a operação tapa buraco na Rua Áurea Barbosa Pereira, em frente ao n° 28, no Conjunto Aero Rancho.

Para a Vila Bordon, a vereadora solicitou que seja construída uma praça com academia ao ar livre, na Rua Padre José Luiz. Além disso, solicitou limpeza de uma área localizada na Rua Jorge Nahas n° 85, no bairro Lar do Trabalhador e a limpeza de uma área localizada na Avenida Redentor, ao lado do Residencial Fernando Sabino, no bairro Maria Aparecida Pedrossian.

Foi solicitado o serviço de troca de lâmpada do poste da Rua Cadete João, em frente ao n° 155, no bairro Maria Aparecida Pedrossian. Foi feito um pedido com urgência para a troca de lâmpada do poste da Rua Antônio Dornelles Filho, no bairro Conjunto Aero Rancho.

“Fazer a ponte entre a população e o Poder Executivo é a função do Parlamento Municipal, as reivindicações refletem dificuldades enfrentadas pela sociedade que precisam ser resolvidas, espero continuar sendo útil enquanto Vereadora, ouvindo e lutando por uma cidade melhor”. Afirmou a vereadora.

