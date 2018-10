Vereadora Enfermeira Cida Amaral fiscaliza Bairro Jardim Itamaracá

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez uma visita no Bairro Jardim Itamaracá na sexta-feira (19) e se reuniu com moradores para conhecer as demandas da região. Com o objetivo de fiscalizar posto de saúde, escolas e Ceinfs (Centro de Educação Infantil). Durante a visita, a vereadora Cida também andou nas ruas do bairro, e constatou “In loco” a dificuldade dos moradores que vivem em ruas esburacadas e sem asfalto. Aproveitando a presença da parlamentar, moradores do bairro pediram a pavimentação da Rua Salomão Abdala.

Logo após a visita ao bairro Itamaracá, a parlamentar participou de uma reunião com o secretário da SAD (Secretaria de Administração) Édio de Souza e a vice-presidente do Sindicato da Enfermagem, Helena Delgado. “Reunimo-nos para tratar sobre o piso salarial da enfermagem do nosso Estado. Acreditamos que falta pouco para este sonho virar realidade, nunca esquecendo que a luta pela jornada de trabalho de 30 horas, não pode distanciar a garantia de salário digno, a luta continua” enfatizou a parlamentar.

A parlamentar também visitou o Hospital Regional Rosa Pedrossian, onde se reuniu com a equipe multidisciplinar, compostas por fonoaudiólogas e enfermeiras. “Estou conversando com os profissionais da área da saúde, e como vereadora trabalhar em prol desses profissionais. A luta deles, é a nossa luta, pela saúde e qualidade de vida” finalizou.

