Vereadora Enfermeira Cida Amaral fiscaliza Unidade Básica de Saúde da Família, CEINF e CRAS

A vereadora Enfermeira Cida Amaral fez visitas para vistorias na terça-feira (08), na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família), Dr. Elias Nasser Neto – bairro José Abrão e Dr. Milton Kojo Chinen – na Vila Nasser. Visitou também o CEINF (Centro de Educação infantil), Cordeirinho de Jesus no Conjunto José Abraão e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), da Vila Nasser.

Com objetivo de fiscalizar, a vereadora fez visitas em órgãos públicos municipais, para saber como andam os atendimentos à população. Durante as visita, Cida Amaral, ouviu atentamente os profissionais e a população, que fez críticas construtivas, elogios e pedidos. Após ouvir cada sugestão, a vereadora irá encaminhar todas as solicitações, para o executivo tomar as devidas providências.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida Amaral, visitar esses órgãos públicos, e escutar a população, facilita os serviços do executivo e traz melhorias tanto na saúde quanto na infraestrutura de toda a cidade. “Tenho a clareza que devemos conhecer de perto a realidade de cada órgão público, receber e apresentar as demandas à prefeitura, para que juntos, possamos definir as prioridades, propondo melhorias e mudando a realidade de Campo Grande, a população clama por melhorias, meu papel é atender a este clamor”, declarou.

Funções do vereador eleito:

Fiscalizar e cobrar ações da prefeitura, verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados para a promoção do bem-estar da população. Elaborar projetos de leis municipais para serem aprovados na Câmara, e posteriormente sancionados pelo prefeito em exercício.

