Vereadora Enfermeira Cida Amaral homenageia Guardas Municipais em comemoração ao 28º aniversário

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), participou da comemoração ao 28° aniversário da Guarda Civil Municipal de Campo Grande, onde medalhas “José Antônio Pereira” foram entregues em homenagem a Guardas Civis Municipais. A parlamentar homenageou a banda da Guarda Municipal.

Autoridades e personalidades de Campo Grande estiveram presentes, entre eles, o prefeito da Capital, Marcos Trad, o comandante Geral da Policia Militar, Coronel Waldir Acosta, diretora da Acadepol (Academia de Polícia Civil de MS), Maria de Lourdes Souza Cano entre outros.

Alguns representantes da banda municipal receberam a homenagem da vereadora Enfermeira Cida, são eles: Kleber Furst da Silva, Marciano da Silva Mendes, Bruno Higa, Heber Bomfim e Gilmar Alves de Almeida, integrantes da banda da guarda municipal de Campo Grande.

De acordo com a vereadora Cida, homenagear a banda da guarda civil, é reconhecer o trabalho de quem sempre participa de homenagens, sempre com repertório rico, com canções que nos levam a nostalgia e nos alegra. “Sabemos do empenho de cada guarda municipal, que se divide com os cuidados com a família, trabalho e a banda. Sei da dedicação com afinco, do amor empregado à banda, e por isso, em comemoração aos 119 anos de Campo Grande e 28 anos de Guarda Civil Municipal, achei mais do que justo homenagear nossos guerreiros” declarou a parlamentar.

