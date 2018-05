Vereadora Enfermeira Cida Amaral prestigia a 33º edição do Undokai em Campo Grande

A Vereadora Enfermeira Cida Amaral participou no domingo (06), da 33ª edição do Undokai, evento tradicional realizado pela comunidade japonesa de Campo Grande. O evento, um dos maiores promovidos pela comunidade japonesa da cidade, e que reúne famílias para brincadeiras divertidas e gincanas. São mais de 20 atividades voltadas para todas as idades.

De acordo com a Enfermeira Cida Amaral, é muito importante essa reunião, pois fortalece laços e matem viva uma cultura linda como a japonesa. “Amei prestigiar a linda festa da comunidade japonesa de Campo Grande. Uma energia positiva, que fortalece vínculos familiares e mantém a tradição de geração em geração”, disse.

No Japão, o Undokai é um evento tradicional aguardado com ansiedade pelas crianças, pais, alunos e professores, cujo objetivo é se divertir, interagir com outras crianças e com suas próprias famílias. Em Campo Grande, o Undokai virou tradição e faz parte do calendário oficial de festividades da AECNB (Associação Nipo Brasileira de Campo Grande). Com público garantido e sucesso em todas as edições, várias empresas e personalidades marcam presença no evento. Além das brincadeiras os visitantes podem saborear pratos da culinária oriental como Sobá e Sushi, e ainda, Arroz Carreteiro, Espeto, Doces, Raspadinha e Crepes.

