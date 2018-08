Vereadora Enfermeira Cida Amaral prestigia comemoração dos 119 anos de CG

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), prestigiou o desfile cívico de comemoração aos 119 anos de Campo Grande no domingo (26). De acordo com a organização do evento, cerca de 30 mil campo-grandenses participaram do desfile no domingo.

O desfile de aniversário, realizado na Rua 13 de Maio, reuniu cerca de 58 entidades, entre escolas, corporações militares, associação de moradores, colônias, clubes, federações, bandas e fanfarras. O evento reuniu muitas famílias campo-grandenses que prestigiaram as apresentações.

De acordo com a Enfermeira Cida Amaral, a comemoração dos 119 anos de Campo Grande foi uma festa linda. “Todas as apresentações foram lindas. É gratificante ver como as crianças, os jovens e os idosos se preparam, e anseiam por essa data, onde se comemora mais um ano da nossa linda cidade morena. Campo Grande é a cidade que me acolheu na década de 80, onde construí a minha vida profissional, constituí a minha família e fiz várias amizades. Parabéns a nós campo-grandenses, parabéns cidade morena”, finalizou a parlamentar.

