Vereadora Enfermeira Cida Amaral prestigia comemoração dos 38 anos de Costa Rica

A vereadora enfermeira Cida Amaral (PROS), participou do desfile cívico que ocorreu no sábado (12), dia em que se comemoram os 38 anos da emancipação político-administrativa de Costa Rica. A vereadora Cida Amaral fez questão de prestigiar o evento, pois apesar de ser natural da cidade de Cassilândia, viveu boa parte da vida em Costa Rica/MS. No evento estava presente o prefeito da cidade, Waldeli dos Santos Rosa, secretários, deputado Estadual Eduardo Rocha (PMDB) entre outros.

Durante a manhã, participaram do desfile, que aconteceu no Centro de Eventos Ramez Tebet, todas as secretarias da prefeitura de Costa Rica, apresentando para a população resultado dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, além de entidades, escolas e bandas musicais.

De acordo com Enfermeira Cida Amaral, participar da comemoração pelos 38 anos de Costa Rica é uma honra, pois é a cidade onde viveu por muitos anos, e ainda tem orgulho do crescimento e da hospitalidade das pessoas que vivem lá. “A festa estava linda. Eu fiquei muito feliz em retornar à Costa Rica para comemorar com a população os 38 anos de histórias e conquistas da nossa amada cidade”, finalizou.

