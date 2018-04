Vereadora Enfermeira Cida Amaral solicita construção de Unidade Básica de Saúde para a Vila Nhanhá e Bairro Amambaí

Foi solicitado pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, na sessão ordinária desta quinta-feira (26), a construção de duas UBS (Unidade Básica de Saúde da Família). Uma das unidades é para a Vila Nhanhá, uma das maiores regiões da Capital, e a outra para o bairro Amambaí, que não possui UBS.

Ainda durante a sessão a vereadora solicitou estudo de viabilidade técnica, para realizar a pavimentação asfáltica do Conjunto Habitacional Jardim Ouro Verde. Para o bairro Coophavila II, Vila Carvalho e Portal Caiobá II, foi solicitado a operação tapa buracos e reforços no policiamento.

Para o Jardim Nhanhá, a indicação é para que seja feita a limpeza de calçadas, operação tapa buracos, pintura na sinalização do PARE e intensifique as rondas policiais na região. E para o bairro Santo Eugênio, foi solicitada a remoção de árvores da rua Fernandópolis.

A pintura na faixa de pedestres e operação tapa buracos foi um pedido da população para a Rua Espanha no Jardim Jacy. No Jardim Noroeste os moradores pedem a viabilidade para realizar pavimentação asfáltica da Rua Dom João VI, implantação de rede de esgoto, ronda policial, funcionamento de Centro de Educação Infantil, instalação de postes de rede de energia elétrica com braços de luz e lâmpadas.

A população do bairro Amambaí solicitou, através de indicações, atendimento aos moradores do bairro vizinho na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) “Vila Carvalho”. Além disso, foi solicitada a operação tapa buracos e podas de árvores para a Rua Paissandú. Também foi feita indicação para a pintura da sinalização do PARE da Rua Aporé. Já para a Rua Brilhante, a indicação é para a troca de lâmpadas incandescente por lâmpadas de LED, operação tapa buracos e troca de lâmpadas da Rua Coronel Camisão.

A vereadora Cida Amaral, também fez indicações para o Assentamento Três Corações, e solicitou o serviço de encascalhamento e patrolamento da estrada de acesso ao assentamento, instalação de postes de energia elétrica, braços de Luz e lâmpadas, transporte coletivo, viabilidade para a construção de duas salas no Centro Comunitário Três Corações, além da designação de um médico e agentes comunitários de saúde, para atender aos moradores.

As indicações são o instrumento do Poder Legislativo para informar ao Poder Executivo e provocar as melhorias para a cidade. Para encaminhar sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531.

Comentários