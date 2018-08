Vereadora Enfermeira Cida Amaral solicita iluminação pública, pintura de meio fio e faixa de pedestre

Na sessão Ordinária desta quinta-feira (02), a Vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez indicações ao executivo para realizar serviços de manutenção da infraestrutura da Capital.

A população do bairro Guanandi reclama da falta de iluminação pública em todo o bairro e consequentemente dos roubos que aumentam com a falta da iluminação nas ruas. De acordo com Gisele de Almeida, os moradores ligam na prefeitura e na Energisa, porém, nada foi feito para melhorar a situação dos moradores.

“Nós estamos cansados de ligar, de pedir, e nada foi feito por nós até agora. Tem ruas que está sem iluminação pública há mais de ano. Precisamos de iluminação pública para que diminua também os roubos durante a noite” disse a moradora.

A parlamentar enviou uma solicitação ao Gapre (Gabinete do Prefeito) com cópia à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), pedindo a troca de lâmpadas dos postes da Rua Abaté, no bairro Guanandi II.

Para a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), a vereadora Cida solicitou que seja realizada a pintura horizontal em toda a extensão da Rua Zulmira Borba e Rua Nefe Pael, no bairro Nova Lima.

Foi solicitada também a pintura horizontal em toda a extensão da Avenida Coronel Antonino, e a pintura na faixa de pedestre em frente ao Instituto Nacional do Seguro Social, localizado na mesma Avenida, no bairro Coronel Antonino.

