Vereadora Enfermeira Cida apresenta várias indicações na primeira sessão ordinária de 2019

Durante a 1º sessão ordinária do ano na Câmara Municipal de Campo Grande, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez várias indicações ao executivo. As solicitações foram enviadas para a prefeitura municipal, com cópias para as secretarias competentes.

Foi solicitado à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), que seja instalada placa de identificação na Rua Ronan Rezende e Silva, bairro Jardim Inápolis. Também foi solicitada a manutenção da rede elétrica da Avenida Orlando Daros, bairro Maria Aparecida Pedrossian, limpeza e revitalização do campo de futebol

localizado na Rua Padre José Luiz, ao lado da Escola Estadual José Ferreira Barbosa, no bairro Vila Bordon e instalação de banheiro químico

na feira-livre de Anhandui. A parlamentar reiterou as indicações nº 35546/2018, que solicita poda de árvore localizada na Rua Idalina Dittmar, bairro Mata do Jacinto,

indicação nº 8770/2017 que solicita o término da obra de construção do

de Educação Infantil do bairro jardim inápolis. Para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) foi reiterada a indicação nº 39032/2018, que solicita a manutenção nos aparelhos de ar condicionado, reparo no vazamento da saída de ar comprimido, disponibilização de macas com grade e instalação de bebedouro dentro da sala de observação, e o fornecimento de copos descartáveis, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) “Dr. Walfrido Azambuja de Arruda”, bairro Coronel Antonino.