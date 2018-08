A Vereadora Enfermeira Cida do Amaral preocupada com a violência no trânsito da Capital, solicitou com urgência à Sisep a implantação de três redutores de velocidades.

As indicações são para os seguintes endereços: Rua do Panda; entre as Ruas Marques de Leão e Senhor do Bomfim, no Conjunto Habitacional Estrala D’Alva I; Rua Sagarana, no Portal do Panamá na Avenida Guaicurus, esquina com Rua Alurvocas, no bairro Jardim Centenário. Todos solicitados e ainda não atendidos pelo Poder Executivo.

