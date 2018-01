Vereadores e Prefeitura se reúnem nesta quarta-feira para discutir taxa do lixo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam junto com os secretários municipais da Prefeitura uma reunião de trabalho nesta quarta-feira (10), às 16 horas, para debater sobre a taxa do lixo cobrada no IPTU 2018 (Imposto Predial e Territorial Urbano).

A reunião foi convocada pelo presidente do Legislativo Municipal, vereador Prof. João Rocha, com objetivo de discutir alternativas legais para correção de possíveis erros de cálculo na taxa de lixo e discutir a possibilidade de alterações na Lei vigente. “Queremos debater a taxa do lixo, buscando promover a justiça social”, destaca o parlamentar.

A reunião será realizada na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuka Park.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal

