Vereadores promovem audiência e reunião contra aumento nas contas de energia elétrica

Diante de centenas de reclamações de consumidores que foram surpreendidos com as contas altas de energia elétrica, vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande continuam cobrando providências da Energisa. No dia 20 deste mês, a Casa de Leis sedia a audiência contra os aumentos tarifários expressivos nas contas, proposta pela Mesa Diretora. Já no dia 28 de fevereiro, o presidente da concessionária recebe grupo de parlamentares para prestar esclarecimentos.

A mobilização do dia 20, marcada para as 14 horas, contará com a presença de vereadores de municípios do interior do Estado. O vereador Valdir Gomes lembra que é importante a participação da população. “Vamos mostrar nosso descontentamento contra esses abusos que estão solapando Campo Grande e todo Mato Grosso do Sul”, disse.

A expectativa é contar com participação de 300 vereadores do interior. “Muitos presidentes de câmaras do interior já confirmaram presença, pois também querem respostas. Consumidores de várias cidades estão indignados com os valores das contas”, disse Jeovani Vieira, presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul.

Os vereadores também já agendaram para o dia 28 de fevereiro reunião com o presidente da Energisa Marcelo Vinhaes Monteiro, segundo o vereador Prof. João Rocha, presidente da Câmara. “Iremos até o presidente da Energisa como representantes da população, que cobra respostas e não aceita esse aumento. Vamos buscar, primeiramente, o diálogo como forma de obter soluções o mais rápido possível”, disse o vereador Prof. João Rocha.

Ainda no dia 25 de janeiro, a Câmara sediou reunião pública sobre o problema. Na data, o coordenador comercial da Energisa Jonas Ortiz esteve na Casa de Leis representando a concessionária, mas descartou irregularidades nos valores cobrados nas contas e disse que está sendo feita análise caso a caso. Ainda, justificou que o recorde de calor resultou no aumento do consumo de energia e, consequentemente, nas altas constatadas nas contas.

As respostas não convenceram os vereadores e, por isso, a reunião foi agendada diretamente com o presidente da Energisa. “Ele não veio até a Câmara. Por isso, iremos até ele para cobrar informações mais claras e também soluções. São muitos casos, muitas denúncias de irregularidades e não podemos aceitar isso”, disse o presidente da Casa de Leis.

Os vereadores pretendem elaborar documento com as queixas e as irregularidades constatadas para serem repassadas à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ainda, os dados apurados devem ser compartilhados com os deputados estaduais, que também estão se mobilizando em relação ao tema.

Créditos: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Campo Grande (MS)