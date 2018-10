Vereadores propõe prorrogar Refis até o dia 31 de dezembro

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande propuseram, em conjunto, lei complementar para estender até o dia 31 dezembro o prazo do Pagamento do Refis. Pela legislação vigente, a oportunidade para os contribuintes quitarem as dívidas encerraria no dia 31 deste mês.

O Projeto de Lei Complementar foi publicado na edição da último sexta-feira (19) do Diário Legislativo e assinado em nome da Casa. A proposta ainda será votada em sessão ordinária e precisa ser sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad.

